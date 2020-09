Crotone-Milan a porte chiuse, il comunicato: “Non ci sono le condizioni temporali” (Di venerdì 25 settembre 2020) Alle ore 18:00 di domenica 27 settembre l’Ezio Scida di Crotone riabbraccerà la Serie A… senza tifosi. porte chiuse per la gara tra Crotone e Milan in programma nel fine settimana e valevole per la seconda giornata del massimo campionato. Nel comunicato, infatti, si legge: “La gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Alle ore 18:00 di domenica 27 settembre l’Ezio Scida diriabbraccerà la Serie A… senza tifosi.per la gara train programma nel fine settimana e valevole per la seconda giornata del massimo campionato. Nel, infatti, si legge: “La gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro ilsi disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le ...

