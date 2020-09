Covid, Rsa lombarde in ginocchio: “Persi 180 milioni, aiuti pubblici o chiuderemo” (Di venerdì 25 settembre 2020) Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono al centro del dramma-Covid fin dallo scorso febbraio, per via dei contagi e delle numerose vittime tra anziani ospiti e operatori sociosanitari. Dopo sette mesi di pandemia, la crisi sanitaria rischia di produrre effetti nefasti anche sul piano economico ed occupazionale: molte di queste strutture sono in enorme difficoltà e rischiano persino di chiudere i battenti. Da qui la necessità di chiedere l’intervento diretto della Regione e del Governo nazionale, per non essere costrette a ridurre, se non a interrompere, i servizi erogati alle persone assistite. Se ne è parlato oggi, venerdì 25 settembre, nella sede di ConfCooperative Lombardia a Milano, in un incontro organizzato dalle associazioni del comparto sociosanitario regionale: AGeSpi (rappresentata da Antonio Monteleone), Aiop ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono al centro del dramma-fin dallo scorso febbraio, per via dei contagi e delle numerose vittime tra anziani ospiti e operatori sociosanitari. Dopo sette mesi di pandemia, la crisi sanitaria rischia di produrre effetti nefasti anche sul piano economico ed occupazionale: molte di queste strutture sono in enorme difficoltà e rischiano persino di chiudere i battenti. Da qui la necessità di chiedere l’intervento diretto della Regione e del Governo nazionale, per non essere costrette a ridurre, se non a interrompere, i servizi erogati alle persone assistite. Se ne è parlato oggi, venerdì 25 settembre, nella sede di ConfCooperative Lombardia a Milano, in un incontro organizzato dalle associazioni del comparto sociosanitario regionale: AGeSpi (rappresentata da Antonio Monteleone), Aiop ...

