Coronavirus | De Luca | Se la curva dei contagi si aggrava | pronti a chiudere tutto

(Di venerdì 25 settembre 2020) L'annuncio del governatore: "Il picco deiin Campania tra fine ottobre e inizio novembre". Il primo ottobre al via le vaccinazioni per l'influenza

Fresco di riconferma come governatore, Vincenzo De Luca torna a imbracciare il lanciafiamme per contrastare l’epidemia di coronavirus. Troppi i 248 casi registrati mercoledì scorso in Campania (ieri i ...Altri 253 positivi nelle ultime 24 ore in Campania. Sono stati 7579 i test effettuati, i guariti 150, due in deceduti. “Non si scherza più, non sono più accettabili i comportamenti registrati fino a i ...