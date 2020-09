Coronavirus, De Luca: ‘Se la curva continua a salire chiuderemo tutto’ (Di venerdì 25 settembre 2020) Coronavirus in Italia, Vincenzo De Luca: “Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie”. Dopo aver firmato l’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e a prescindere dalla distanza tra le persone, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna a parlare del Coronavirus facendo sapere di essere disposto a chiudere tutto nel caso in cui la curva dovesse continuare a salire. Vincenzo De LucaCoronavirus, De Luca: “Siamo nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020)in Italia, Vincenzo De: “Dobbiamo fare oggi uno sforzo straordinario altrimenti avremo momenti davvero difficili per le nostre famiglie”. Dopo aver firmato l’ordinanza che dispone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e a prescindere dalla distanza tra le persone, il Presidente della Regione Campania Vincenzo Detorna a parlare delfacendo sapere di essere disposto a chiudere tutto nel caso in cui ladovessere a. Vincenzo De, De: “Siamo nel pieno dell’epidemia, se la...

MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se i contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - repubblica : Coronavirus, De Luca: 'Se la curva dei contagi si aggrava, pronti a chiudere tutto' - MarekNapoli : RT @SkyTG24: Coronavirus, De Luca: “Per mascherine 24 ore di tolleranza, poi multe da mille euro” - Chiedonoperme : RT @arabafenice8888: ?? #Coronavirus #Campania #DeLuca : 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto'..queste regole valgono solo per i #cam… -