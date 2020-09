Calciomercato Napoli, problemi per Arkadiusz Milik: se il Tottenham non vende, non può prenderlo (Di sabato 26 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Arkadiusz Milik. “Quando non sarà più tesserato del Napoli e De Laurentiis potrà parlarne liberamente usciranno fuochi d’artificio. La scorsa primavera il patron gli ha offerto un rinnovo da quattro milioni e mezzo annui. Ma il numero uno del Napoli aveva intuito che si era promesso alla Juventus, la sua Juventus. Si è messo la maglia della Vecchia Signora addosso. L’altro motivo è il discorso con la Roma che ha fatto andare su tutte le furie il patron”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss, soffermandosi sulla situazione di. “Quando non sarà più tesserato dele De Laurentiis potrà parlarne liberamente usciranno fuochi d’artificio. La scorsa primavera il patron gli ha offerto un rinnovo da quattro milioni e mezzo annui. Ma il numero uno delaveva intuito che si era promesso alla Juventus, la sua Juventus. Si è messo la maglia della Vecchia Signora addosso. L’altro motivo è il discorso con la Roma che ha fatto andare su tutte le furie il patron”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ ...

DiMarzio : Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - mirkocalemme : #Milik, positiva la prima riunione a Milano col #Tottenham. Da domani nuovi contatti che coinvolgeranno #Levy e… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa - thekay007 : RT @DiMarzio: Il #Parma pensa a #Malcuit per la difesa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, Vecino resta un nome caldo. Sirene inglesi per Koulibaly Sport Fanpage Calciomercato Napoli, problemi per Arkadiusz Milik: se il Tottenham non vende, non può prenderlo

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Arkadiusz Milik. “Quando non sarà più tesserato d ...

SPORTITALIA - Ghoulam-Napoli, futuro ormai deciso. Le ultime sul terzino algerino

Faouzi Ghoulam al momento non ha richieste nè in Italia nè all'estero. Uno dei freni è l'alto ingaggio, ovvero circa 3 milioni. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di ...

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione di Arkadiusz Milik. “Quando non sarà più tesserato d ...Faouzi Ghoulam al momento non ha richieste nè in Italia nè all'estero. Uno dei freni è l'alto ingaggio, ovvero circa 3 milioni. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di ...