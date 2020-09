‘Adotta un amico’ | sabato 26 settembre vieni a conoscere i gatti romani all’oasi felina di Porta Portese

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’Asta – Associazione Salute e Tutela degli Animali – ha organizzato per26, a partire dalle ore 17, la giornata “adotta un amico”. Il consueto appuntamento annuale si svolgerà quest’anno presso l’oasidi– in via Portuense, 39. Un’occasione per visitare lo spazio, dedicato ai meravigliosidi Roma, completamente riqualificato e curato in ogni dettaglio: dalle nuove ciotole e cucce, agli arredi, percorsi attrezzati, giochi e tante piante e fiori. I, da sempre patrimonio della città di Roma, sono stati tutti censiti e sono in ottima salute. Anche gli ospiti “storici “ e più anziani dell’oasisono pronti ...