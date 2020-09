"Adesso il Pd cambi tutto". Intervista a Jasmine Cristallo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020), voi Sardine avete scritto una lettera al Pd. Un po’ sembra una critica, un po’ una dimostrazione d’affetto. Riassumiamola con un titolo: “ate”. Ho capito bene?De Angelis, non credo sia il caso di scomodare la parola affetto perché in gioco c’è un ragionamento politico e non sentimentale...Anche il sentimento è politica però, prego, prosegua.Va bene: “ate”, è pertinente. Abbiamo portato avanti una critica con spirito costruttivo, al fine di innescare un dibattito nella principale forza del centrosinistra. Le assicuro: non c’è alcuna arroganza o presunzione, al contrario c’è tutta la passione che abbiamo incrociato durante questi mesi, nelle decine di piazze, nelle iniziative, nelle ...