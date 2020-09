Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid (Di giovedì 24 settembre 2020) AGi - "Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". Lo comunica il Milan in una nota. L'attaccante svedese è il secondo contagiato in rosa dopo il difensore brasiliano Leo Duarte Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGi - "è risultatoal tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". Lo comunica il Milan in una nota. L'attaccante svedese è il secondo contagiato in rosa dopo il difensore brasiliano Leo Duarte

acmilan : Official Statement ? - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - ilpost : Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus e non giocherà stasera con il Milan in Europa League - gustatore : RT @_LordJack: Il requiem di Mozart: Battito special edition. Salutiamo la prematura scomparsa di Zlatan Ibrahimovic (e di Battito) dopo gl… - jassemACM : RT @acmilan: Official Statement ? -