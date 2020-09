Xbox Series X/S: la bellezza dello Smart Delivery in un meme che sembra proprio una frecciata a PS5 (Di giovedì 24 settembre 2020) Man mano che entriamo in una nuova generazione di console, c'è sempre la questione di come le aziende gestiranno molte cose e diverse persone si chiedono quale sarà il destino dei titoli cross-gen. Da una parte c'è Microsoft con la sua tecnologia Smart Delivery che vede cross-buy, cross-save e cross-progression uniti in un unico SKU su Xbox One e Xbox Series X o Xbox Series S. Oggi tuttavia la società ha spiegato il suo funzionamento con un semplice meme.Sul Twitter ufficiale di Xbox UK, il team social ha deciso di creare un thread su come ottenere la migliore versione dei vostri giochi. Il metodo per spiegarlo è semplice e diretto e fa anche abbastanza sorridere. Anche se molto probabilmente non ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Man mano che entriamo in una nuova generazione di console, c'è sempre la questione di come le aziende gestiranno molte cose e diverse persone si chiedono quale sarà il destino dei titoli cross-gen. Da una parte c'è Microsoft con la sua tecnologiache vede cross-buy, cross-save e cross-progression uniti in un unico SKU suOne eX oS. Oggi tuttavia la società ha spiegato il suo funzionamento con un semplice.Sul Twitter ufficiale diUK, il team social ha deciso di creare un thread su come ottenere la migliore versione dei vostri giochi. Il metodo per spiegarlo è semplice e diretto e fa anche abbastanza sorridere. Anche se molto probabilmente non ...

