“Ti amo se mi ami tu” non può essere la premessa di una storia d’amore

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 settembre 2020) Non esistono parole per spiegare l’amore e quel batticuore provato a ogni sussurro, a ogni sguardo e sorriso rubato, alle carezze e a tutti gli istanti di felicità condivisi insieme. Perché l’amore è il sentimento più puro e autentico del mondo e nessuna di noi dovrebbe mai rinunciarci. Certo, diverso è l’amore non corrisposto, quello a senso unico, quello in cui siamo solo noi a dare e a lottare per un lieto fine troppo spesso sopravvalutato. Probabilmente tutte abbiamo vissuto quella fase di disincanto dopo l’ennesimaandata male, colpevoli di aver affidato il cuore a una persona che non lo voleva. E la paura di soffrire, di rivivere le stesse angoscianti sensazioni, di sentire nuovamente il rumore del cuore che si spezza, ci cambia, inevitabilmente. Ci ritroviamo a volerci innamorare di nuovo, ma a ...