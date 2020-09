Terremoto, ancora paura in Albania: scossa nettamente avvertita dalla popolazione [MAPPE E DATI] (Di giovedì 24 settembre 2020) Una scossa di Terremoto si è verificata pochi minuti fa in Albania. Il sisma, con ipocentro a 2 km di profondità e di magnitudo 4 con epicentro nei pressi di Fiar, è stato nettamente avvertito dalla popolazione. Ieri sera un altro evento sismico si era verificato sulla costa settentrionale albanese alle 23:25.L'articolo Terremoto, ancora paura in Albania: scossa nettamente avvertita dalla popolazione MAPPE E DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Unadisi è verificata pochi minuti fa in. Il sisma, con ipocentro a 2 km di profondità e di magnitudo 4 con epicentro nei pressi di Fiar, è statoavvertito. Ieri sera un altro evento sismico si era verificato sulla costa settentrionale albanese alle 23:25.L'articoloinMeteo Web.

