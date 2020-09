Speranza: “La riapertura degli stadi non è una priorità. Precedenza alla scuola” (Di giovedì 24 settembre 2020) L’intervista del ministro Speranza a ‘Rai Radio 2’: “Serve tenere ancora molto alto il livello di attenzione”. ROMA – Il Governo si spacca sulla riapertura degli stadi. Se da una parte Spadafora e Sileri spingono per aumentare la capienza degli impianti, dall’altra parte il ministro Speranza frena e lo fa in un’intervista a Rai Radio 2. “La scuola è una priorità assoluta – afferma il titolare del Dicastero della Salute riportato da Leggo – non credo che gli stadi abbiano la stessa priorità. Sono un grande appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio allo stadio. Prima di tutto, però, voglio che vada a scuola, che incontri i suoi compagni e ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) L’intervista del ministroa ‘Rai Radio 2’: “Serve tenere ancora molto alto il livello di attenzione”. ROMA – Il Governo si spacca sulla. Se da una parte Spadafora e Sileri spingono per aumentare la capienzaimpianti, dall’altra parte il ministrofrena e lo fa in un’intervista a Rai Radio 2. “La scuola è una priorità assoluta – afferma il titolare del Dicastero della Salute riportato da Leggo – non credo che gliabbiano la stessa priorità. Sono un grande appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio alloo. Prima di tutto, però, voglio che vada a scuola, che incontri i suoi compagni e ...

