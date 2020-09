Si spaccia per la nipote chiedendole soldi e oro ma l’anziana di 87 anni capisce tutto e la fa arrestare: la sorprendente telefonata al 112 (Di giovedì 24 settembre 2020) Una donna polacca è stata arrestata a Milano dalla polizia dopo aver provato, senza successo, a truffare una signora di 87 anni. La donna l’ha contattata telefonicamente fingendo di essere la nipote e dicendole che aveva bisogno dei suoi soldi per debiti da pagare. Così le ha chiesto di raccogliere denaro contante e gioielli. L’anziana vittima ha capito subito che si trattava di una truffa ed è stata abilissima nel far credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicente nipote che avrebbe raccolto i soldi e l’oro richiesti dalla truffatrice. Nel frattempo, ha chiamato il 112 spiegando la situazione e dando modo al personale in borghese della sezione antirapina della squadra mobile di predisporre un servizio di polizia giudiziaria in prossimità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Una donna polacca è stata arrestata a Milano dalla polizia dopo aver provato, senza successo, a truffare una signora di 87. La donna l’ha contattata telefonicamente fingendo di essere lae dicendole che aveva bisogno dei suoiper debiti da pagare. Così le ha chiesto di raccogliere denaro contante e gioielli. L’anziana vittima ha capito subito che si trattava di una truffa ed è stata abilissima nel far credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicenteche avrebbe raccolto ie l’oro richiesti dalla truffatrice. Nel frattempo, ha chiamato il 112 spiegando la situazione e dando modo al personale in borghese della sezione antirapina della squadra mobile di predisporre un servizio di polizia giudiziaria in prossimità ...

