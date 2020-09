Riapertura stadi, tutte le criticità da superare: dai tempi per l’ingresso ai mezzi pubblici fino ai tornelli. “Bisogna evitare l’effetto discoteca” (Di giovedì 24 settembre 2020) stadio San Siro, ore 14. Manca un’ora al fischio d’inizio. Le file davanti ai 15 gate sfiorano il chilometro, snodandosi verso piazzale Lotto e via Novara. Molti arrivano con l’auto privata, altrettanti si affidano alla metropolitana che finisce la corsa a poche centinaia di metri dalle porte d’ingresso. Tre ore più tardi, la scena è simile ma spezzettata: fuori in mille alla volta e gli altri in ordinata attesa al proprio posto aspettando che gli steward tolgano i “sigilli” di settore in settore, fino a quando gli oltre 15mila spettatori non saranno tutti fuori dalla pancia del Meazza. “Ce li vede mille tifosi che aspettando seduti fino al momento in cui non toccherà a loro lasciare gli spalti? Abbiamo risposto molto bene all’osservanza delle regole anti Covid, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)o San Siro, ore 14. Manca un’ora al fischio d’inizio. Le file davanti ai 15 gate sfiorano il chilometro, snodandosi verso piazzale Lotto e via Novara. Molti arrivano con l’auto privata, altrettanti si affidano alla metropolitana che finisce la corsa a poche centinaia di metri dalle porte d’ingresso. Tre ore più tardi, la scena è simile ma spezzettata: fuori in mille alla volta e gli altri in ordinata attesa al proprio posto aspettando che gli steward tolgano i “sigilli” di settore in settore,a quando gli oltre 15mila spettatori non saranno tutti fuori dalla pancia del Meazza. “Ce li vede mille tifosi che aspettando sedutial momento in cui non toccherà a loro lasciare gli spalti? Abbiamo risposto molto bene all’osservanza delle regole anti Covid, ma ...

