R-Type Final 2 arriverà durante la primavera del prossimo anno (Di giovedì 24 settembre 2020) R-Type Final 2 uscirà nella primavera del 2021 su PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.La notizia è stata rivelata dalla rivista giapponese Famitsu (grazie, Gematsu).Nel 2019, Granzella - studio composto da vari sviluppatori di Irem, il team dietro l'originale shoot'em up a scorrimento laterale - ha finanziato con successo R-Type Final 2. Il sequel dello sparatutto a scorrimento laterale sembra piuttosto promettente, stando a quanto mostrato fino ad ora. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) R-2 uscirà nelladel 2021 su PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.La notizia è stata rivelata dalla rivista giapponese Famitsu (grazie, Gematsu).Nel 2019, Granzella - studio composto da vari sviluppatori di Irem, il team dietro l'originale shoot'em up a scorrimento laterale - ha finanziato con successo R-2. Il sequel dello sparatutto a scorrimento laterale sembra piuttosto promettente, stando a quanto mostrato fino ad ora. Leggi altro...

AkibaGamers : Granzella rivela che #RType Final 2, titolo finanziato in crowdfunding, verrà rilasciato in primavera 2021 anche su… - GamingToday4 : R-Type Final 2, svelato il periodo d’uscita, aggiunta versione Xbox Series X - Multiplayerit : R-Type Final 2, svelato il periodo d’uscita, aggiunta versione Xbox Series X - AkibaGamers : Famitsu svela la finestra di lancio del side-scrolling shoot ’em up #RType Final 2 per #PS4 , #XboxOne ,… - Nextplayer_it : R-Type Final 2 arriverà nel 2021 su Nintendo Switch, PS4 Xbox One e PC. -

Ultime Notizie dalla rete : Type Final R-Type Final 2, svelato il periodo d’uscita, aggiunta versione Xbox Series X Multiplayer.it R-Type Final 2 arriverà durante la primavera del prossimo anno

R-Type Final 2 uscirà nella primavera del 2021 su PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La notizia è stata rivelata dalla rivista giapponese Famitsu (grazie, Gematsu). Nel 2019, ...

Xbox Game Pass Ultimate: rumour su possibili codici nei supermercati

Per Microsoft ormai sono dei mesi di grandi novità: dopo l’acquisizione di Bethesda con opinioni di vario genere e il lancio del servizio di cloud gaming di qualche giorno fa usufruibile con un ...

R-Type Final 2 uscirà nella primavera del 2021 su PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La notizia è stata rivelata dalla rivista giapponese Famitsu (grazie, Gematsu). Nel 2019, ...Per Microsoft ormai sono dei mesi di grandi novità: dopo l’acquisizione di Bethesda con opinioni di vario genere e il lancio del servizio di cloud gaming di qualche giorno fa usufruibile con un ...