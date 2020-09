Quello che è successo nel caso Suarez (e non solo) non è da Juventus (Di giovedì 24 settembre 2020) In attesa di comprendere fino in fondo e in maniera completa i contorni del caso Suarez e al netto dei soliti titoli innocentisti e colpevolisti a priori, alcune considerazioni si possono fare su una vicenda che sta riempendo le pagine dei giornali e i dibattiti tra tifosi. Intanto è innegabile che ci sia un retrogusto amaro ed eticamente inaccettabile in quanto si legge (seppure parziale e da contestualizzare anche con l'aiuto degli accusati, così come si farà eventualmente in processo): la corsia preferenziale per l'attaccante famoso, il mettersi a disposizione di Quello ricco con stipendio da 10 milioni di euro e quel contorno di allusioni e risatine è uno specchio fedele di larga parte d'Italia. Funziona così, purtroppo, in tanti ambiti della vita sociale e civile del nostro Paese: nelle liste ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020) In attesa di comprendere fino in fondo e in maniera completa i contorni dele al netto dei soliti titoli innocentisti e colpevolisti a priori, alcune considerazioni si possono fare su una vicenda che sta riempendo le pagine dei giornali e i dibattiti tra tifosi. Intanto è innegabile che ci sia un retrogusto amaro ed eticamente inaccettabile in quanto si legge (seppure parziale e da contestualizzare anche con l'aiuto degli accusati, così come si farà eventualmente in processo): la corsia preferenziale per l'attaccante famoso, il mettersi a disposizione diricco con stipendio da 10 milioni di euro e quel contorno di allusioni e risatine è uno specchio fedele di larga parte d'Italia. Funziona così, purtroppo, in tanti ambiti della vita sociale e civile del nostro Paese: nelle liste ...

CottarelliCPI : #BorisJohnson: nel Regno Unito ci sono più contagi che in Italia perché gli inglesi amano la libertà e non rispetta… - stanzaselvaggia : Quello che mi stupisce sempre di #TemptationIsland è quanta gente stia insieme pur odiandosi di un odio irreversibile e feroce. - CarloCalenda : La vera domanda che ci dobbiamo porre è perché non chiediamo mai alla politica quello che davvero ci serve (Istruzi… - GiuliaTamagnin1 : @nzingaretti Vede, non può capire, ma quello che per lei è ancora DNA spazzatura, in me si è ri-attivato. Per cui S… - sickofjonas_ : dopo tutto quello che ho visto in tl NON SONO PRONTA MA GUARDO L'ULTIMO EP DI FRUITS BASKET -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Quello che Rossana Rossanda aveva capito L'HuffPost Sileri/ “Stadi aperti a 25mila persone? Impensabile, l’influenza circolerà meno”

Non dico di indossare la mascherina in famiglia ma di usare la distanza, visto che è proprio in quegli ambienti che il virus può insinuarsi. Non dobbiamo mollare la presa – ha aggiunto – durante il ...

A Formello nasce una casa famiglia per bambini oncologici

perché quello che conta è che i protagonisti di questa formidabile iniziativa siano proprio i bambini e i loro genitori. “L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha in cura tantissimi bambini provenienti ...

Non dico di indossare la mascherina in famiglia ma di usare la distanza, visto che è proprio in quegli ambienti che il virus può insinuarsi. Non dobbiamo mollare la presa – ha aggiunto – durante il ...perché quello che conta è che i protagonisti di questa formidabile iniziativa siano proprio i bambini e i loro genitori. “L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha in cura tantissimi bambini provenienti ...