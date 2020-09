Olimpico, 1.000 spettatori per Roma-Juve e Lazio-Inter (Di giovedì 24 settembre 2020) Porte aperte a 1.000 spettatori per Roma-Juventus del 27 settembre e per Lazio-Inter del 4 ottobre. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, , in vista degli incontri di ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) Porte aperte a 1.000perntus del 27 settembre e perdel 4 ottobre. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, , in vista degli incontri di ...

rtl1025 : ?? Per #RomaJuve del 27 settembre e per #LazioInter del 4 ottobre l'accesso allo stadio Olimpico sarà consentito ad… - oriundo74 : @LucaMarelli72 E c’è chi vuole far entrare 20.000 tifoso all’Olimpico!!! Qui ancora ,qualcuno ,non capisce la gravità della situazione - CorriereQ : Roma-Juve e Lazio-Inter con 1.000 tifosi all’Olimpico - edavid57edavid : RT @repubblica: Roma-Juve e Lazio-Inter con 1.000 tifosi all'Olimpico - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Per #RomaJuve del 27 settembre e per #LazioInter del 4 ottobre l'accesso allo stadio Olimpico sarà consentito ad un massimo… -