“Non mi devi parlare mai più”. Gf Vip, lite pesantissima tra due concorrenti: “Ora mi inc** io!”. VIDEO (Di giovedì 24 settembre 2020) Primi battibecchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Come spesso accade nel reality di Canale 5, la miccia che accende la disputa è la cucina. In particolare, lo scontro ha visto protagonista Franceska Pepe e Dayane Mello, con Tommaso Zorzi intervenuto contro la modella italiana, tutto per colpa delle carote. La Pepe non ha infatti gradito l’intervento di Dayane che l’ha rimproverata per aver tagliato male le carote nella preparazione del piatto: “Amore, così le sprechi. Il cibo non è un regalo”. Francesca (o meglio Franceska “con la kappa”, come ama farsi chiamare la ex di Vittorio Sgarbi) è rimasta infastidita e ha accusato Dayane e gli altri inquilini di disturbarla mentre cucina: “Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Io sono italiana e cucino nel pulito”. L’ultima frase non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Primi battibecchi nella Casa del Grande Fratello Vip. Come spesso accade nel reality di Canale 5, la miccia che accende la disputa è la cucina. In particolare, lo scontro ha visto protagonista Franceska Pepe e Dayane Mello, con Tommaso Zorzi intervenuto contro la modella italiana, tutto per colpa delle carote. La Pepe non ha infatti gradito l’intervento di Dayane che l’ha rimproverata per aver tagliato male le carote nella preparazione del piatto: “Amore, così le sprechi. Il cibo non è un regalo”. Francesca (o meglio Franceska “con la kappa”, come ama farsi chiamare la ex di Vittorio Sgarbi) è rimasta infastidita e ha accusato Dayane e gli altri inquilini di disturbarla mentre cucina: “Ma vi rendete conto di come vi state comportando? Io sono italiana e cucino nel pulito”. L’ultima frase non è ...

