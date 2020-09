Meteo Italia, subito AUTUNNO con intenso e ripetuto MALTEMPO (Di giovedì 24 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ci apprestiamo ad affrontare un peggioramento Meteo coi fiocchi, uno di quei peggioramenti che avremmo potuto immaginare a Ottobre inoltrato e non certo alla fine di settembre. Ma tant’è, dobbiamo prendere atto delle profonde modifiche bariche emisferiche e dell’accelerazione del Vortice Polare. Situazione in divenire che potremo definire quantomeno scoppiettante, difatti la ferita che si andrà a creare nel Mediterraneo potrebbe richiamare altre depressioni nord atlantiche. In virtù del rinforzo del Vortice Polare, normale in questo periodo, dobbiamo aspettarci una crescente vivacità del flusso zonale o dell’attività ciclonica nord atlantiche. Le ondulazioni cicloniche continueranno a puntare verso sud, direzione Europa occidentale e sudoccidentale, per ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ci apprestiamo ad affrontare un peggioramentocoi fiocchi, uno di quei peggioramenti che avremmo potuto immaginare a Ottobre inoltrato e non certo alla fine di settembre. Ma tant’è, dobbiamo prendere atto delle profonde modifiche bariche emisferiche e dell’accelerazione del Vortice Polare. Situazione in divenire che potremo definire quantomeno scoppiettante, difatti la ferita che si andrà a creare nel Mediterraneo potrebbe richiamare altre depressioni nord atlantiche. In virtù del rinforzo del Vortice Polare, normale in questo periodo, dobbiamo aspettarci una crescente vivacità del flusso zonale o dell’attività ciclonica nord atlantiche. Le ondulazioni cicloniche continueranno a puntare verso sud, direzione Europa occidentale e sudoccidentale, per ...

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - LaStampa : Meteo, l’Italia piomba improvvisamente in inverno: neve a quote basse e crollo termico - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, domani #24settembre, in Emilia-Romagna. Allerta GIALLA in 8 Regioni. ? Nuova perturbazione in… - sulsitodisimone : RT @Pre_Temp: ???? Flussi da SO via via più intensi accompagneranno l'avvicinarsi della saccatura, con fenomeni temporaleschi anche di forte… - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA: #MALTEMPO ad oltranza anche per la Capitale d'ITALIA, ecco le previsioni fino al WEEKEND -