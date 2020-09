Ligabue e Vitaloni. A Parma la natura prende voce (Di giovedì 24 settembre 2020) In un allestimento di grande impatto visivo, nella cornice del cinquecentesco Palazzo Tarasconi - nuovo spazio espositivo nel cuore di Parma – la città ducale dedica ad Antonio Ligabue un'importante «mostra evento: ben 85 le tele esposte, 4 le sculture. E una sezione con 15 opere plastiche di Michele Vitaloni, rappresentante di spicco della Wildlife Art e dell'iperrealismo scultoreo, che con l'artista di Gualtieri condivide una particolare empatia verso il mondo naturale e animaleLa mostraIl percorso espositivo di questa straordinaria mostra regala al visitatore una visione a 360° di quello che è il modo di Ligabue: dagli intensi e notissimi autoritratti, agli altrettanto noti dipinti di belve feroci e paesaggi, a Parma c'è tutto quello che di ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 settembre 2020) In un allestimento di grande impatto visivo, nella cornice del cinquecentesco Palazzo Tarasconi - nuovo spazio espositivo nel cuore di– la città ducale dedica ad Antonioun'importante «mostra evento: ben 85 le tele esposte, 4 le sculture. E una sezione con 15 opere plastiche di Michele, rappresentante di spicco della Wildlife Art e dell'iperrealismo scultoreo, che con l'artista di Gualtieri condivide una particolare empatia verso il mondole e animaleLa mostraIl percorso espositivo di questa straordinaria mostra regala al visitatore una visione a 360° di quello che è il modo di: dagli intensi e notissimi autoritratti, agli altrettanto noti dipinti di belve feroci e paesaggi, ac'è tutto quello che di ...

ArcaDomus : LIGABUE E VITALONI. DARE VOCE ALLA NATURA. Una mostra per celebrare il mondo selvaggio di #AntonioLigabue e di… - anninacats : RT @IOdonna: “Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla natura”: in mostra a Parma fino al 30 maggio - ClpMilano : RT @IOdonna: “Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla natura”: in mostra a Parma fino al 30 maggio - IOdonna : “Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla natura”: in mostra a Parma fino al 30 maggio - ComuneParma : RT @parma2020off: Il mondo selvaggio di #AntonioLigabue e di #MicheleVitaloni ti aspetta! Oggi a Palazzo Tarasconi è stata inaugurata la mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue Vitaloni Ligabue e Vitaloni. A Parma la natura prende voce Panorama Parma capitale della cultura, dopo il lockdown si prolunga nel 2021

Parma raddoppia: 2020+21. Dopo il confinamento sanitario, che ha congelato sul nascere il corpus di eventi per Capitale Italiana della Cultura, il cartellone riparte con supplemento (concesso nell’amb ...

“Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla natura”: in mostra a Parma fino al 30 maggio

di Ligabue a 15 opere plastiche di Michele Vitaloni, artista contemporaneo che, come il geniale pittore e scultore nato a Zurigo ma vissuto a Gualtieri, ha scelto come soggetti del suo lavoro animali ...

Parma raddoppia: 2020+21. Dopo il confinamento sanitario, che ha congelato sul nascere il corpus di eventi per Capitale Italiana della Cultura, il cartellone riparte con supplemento (concesso nell’amb ...di Ligabue a 15 opere plastiche di Michele Vitaloni, artista contemporaneo che, come il geniale pittore e scultore nato a Zurigo ma vissuto a Gualtieri, ha scelto come soggetti del suo lavoro animali ...