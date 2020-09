Lega | Salvini conferma la nascita della segreteria politica | “Più delego più sono contento”

matteosalvinimi : #Salvini: I dati sono questi: la Lega con centrodestra governa 15 regioni, il Pd con il centrosinistra solo 5. I 5S… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono 2 regioni su 7 che hanno cambiato colore. In entrambi i casi la Lega ha vinto ed è primo partito.… - matteosalvinimi : #Salvini: Paragono le elezioni regionali solo con le precedenti elezioni regionali. Mele con mele. La Lega passa da… - tasafula : Ma il vero punto è che fuori dal consiglio ci rimane il centrodestra (Fi e Fdi) e così per la Lega l’ipotesi di gov… - Fra7714 : @lilly0971 Che poi cosa credono, che se al posto di Salvini ci fosse qualcun altro nessuno voterebbe più la Lega? M… -

(ANSA) - CASTELFIDARDO, 24 SET - "Sono troppo impegnato a lavorare per rispondere a giochini politici". Così a Castelfidardo (Ancona) il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato per un incontro con ...Una mascherina a forma di cervello: Beppe Grillo si mostra così sui social, 26 febbraio 2020. Pubblica un selfie su Instagram che lo ritrae con un cervello di plastica indossato a mo’ di mascherina, c ...