Le Principesse Disney oggi | che aspetto avrebbero nella realtà

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ecco come sarebbero Lee qualevita reale: le divertenti immagini di un'illustratrice. Da generazioni, gli appassionatihanno potuto ammirare i propri personaggi preferiti in azione,incluse. Belle, gentili e coraggiose, ognuna con una personalità e delle caratteristiche differenti, le protagoniste di tanti classici - ma anche pellicole più recenti - della casa di Topolino sono state prese a modello da grandi e piccini per tutto ciò che sono e rappresentano. Ma come sarebberoquesti personagginostra realtà quotidiana? La clinica cosmetica inglese Dr. Aesthetica, in collaborazione con ...