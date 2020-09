La mappa delle mascherine distribuite nelle scuole (Di giovedì 24 settembre 2020) Un sito con le dashboard in cui sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID19. I dati sono aggiornati ogni due giorni. Per le mascherine chirurgiche è riportato il numero complessivo, la distribuzione geografica, per tipo di istituto e per ciascuna scuola, quante ad adulti e quante a bambini e ragazzi. Per quanto riguarda il gel, sono riportati i litri distribuiti complessivamente, la distribuzione geografica e per singolo istituto. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiega su Facebook: “Ad oggi abbiamo distribuito più di 135 milioni di mascherine nelle scuole di tutta Italia. Anche nella tua scuola o in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un sito con le dashboard in cui sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione dichirurgiche e gel igienizzante alleitaliane dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID19. I dati sono aggiornati ogni due giorni. Per lechirurgiche è riportato il numero complessivo, la distribuzione geografica, per tipo di istituto e per ciascuna scuola, quante ad adulti e quante a bambini e ragazzi. Per quanto riguarda il gel, sono riportati i litri distribuiti complessivamente, la distribuzione geografica e per singolo istituto. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina spiega su Facebook: “Ad oggi abbiamo distribuito più di 135 milioni didi tutta Italia. Anche nella tua scuola o in ...

you_trend : ??? La mappa dell'affluenza alle 23 delinea ancora meglio i confini delle regioni al voto per le regionali, che spic… - DPCgov : ?????#19settembre Al via nuova attività di ricerca delle #ecoballe nel golfo di Follonica. L'utilizzo del sonar conse… - neXtquotidiano : La mappa delle mascherine distribuite nelle scuole - AlbertoBellotto : ?????? Contestualmente @ASPI_org ha reso disponibile un database con tutti i campi in #Xinjiang tramite il “Xinjiang D… - mfrittella : RT @RaiLibri: Non un libro sullo 'strano ma vero', o sui passatempi di un ambientalismo da acchiappafarfalle. Un libro che delinea la mappa… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa delle Atlante lavoro: ecco la mappa delle attività Il Sole 24 ORE La mappa delle mascherine distribuite nelle scuole

Un sito con le dashboard in cui sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per ...

WizzAir, voli a 4.99 euro e la nuova mappa interattiva

Attraverso la mappa, quindi, si potranno verificare le ... Le Nazioni e gli aeroporti sono codificati a colori a seconda delle restrizioni: verde indica i casi in cui non ci sono limitazioni ...

Un sito con le dashboard in cui sono raccolti i dati e le statistiche relativi alla distribuzione di mascherine chirurgiche e gel igienizzante alle scuole italiane dal Commissario Straordinario per ...Attraverso la mappa, quindi, si potranno verificare le ... Le Nazioni e gli aeroporti sono codificati a colori a seconda delle restrizioni: verde indica i casi in cui non ci sono limitazioni ...