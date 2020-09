La Cina sta continuando a costruire campi di detenzione per gli uiguri (Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images)La Cina negli ultimi tre anni ha costruito nella regione dello Xinjiang 380 campi di detenzione per gli uiguri, la minoranza musulmana turcofona che risiede nella provincia del nord-ovest ed è oggetto di durissime repressioni del governo di Pechino. A scoprirlo è stato l’Australian Strategic Policy Institute, un think tank che si occupa di difesa e politica strategica – che ha raccolto delle immagini satellitari che mostrano queste nuove strutture, quasi 100 in più rispetto all’ultima rilevazione risalente a un anno fa. Una notizia che smentisce le dichiarazioni degli ultimi mesi del governo cinese secondo cui la costruzione di queste carceri, definite “sistemi di rieducazione”, si era quasi ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Romy Arroyo Fernandez/NurPhoto via Getty Images)Lanegli ultimi tre anni ha costruito nella regione dello Xinjiang 380diper gli, la minoranza musulmana turcofona che risiede nella provincia del nord-ovest ed è oggetto di durissime repressioni del governo di Pechino. A scoprirlo è stato l’Australian Strategic Policy Institute, un think tank che si occupa di difesa e politica strategica – che ha raccolto delle immagini satellitari che mostrano queste nuove strutture, quasi 100 in più rispetto all’ultima rilevazione risalente a un anno fa. Una notizia che smentisce le dichiarazioni degli ultimi mesi del governo cinese secondo cui la costruzione di queste carceri, definite “sistemi di rieducazione”, si era quasi ...

