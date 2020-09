Imprese | il domicilio digitale diventa obbligatorio

(Di giovedì 24 settembre 2020) Dal 1° ottobre ilpere professionisti secondo quanto previsto dal Decreto Semplificazioni Con la conversione in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, trovano sostanziale conferma le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) in materia di Posta Elettronica Certificata e, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra Amministrazione,,… L'articolo Corriere Nazionale.

CCIAARIVLIG : Hai già comunicato al #Registroimprese il tuo “domicilio digitale”? Ricorda che tutte le imprese devono farlo entro… - FippaOfficial : DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE OBBLIGATORIO ENTRO IL 1° OTTOBRE: necessario verificare la validità della propria… - CciaaMarTir : ???? Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro delle imprese ??La ma… - EmilianoVerga : RT @camcom_milomb: Hai già comunicato al Registro delle imprese il tuo “domicilio digitale”? Ricorda che tutte le imprese devono farlo entr… - CCIAA_MOLISE : ??Ricordati: entro il ?? ?????????????? ???????? tutte le imprese dovranno essere dotate di #domicilio_digitale valido e attivo… -

II Centro di Formazione Accreditato LA FABBRICA DELLE IDEE Srl organizza in partnership con PARTNER Srl il corso gratuito “CALL.IT” per lavorare come Addetto assistenza clienti per i servizi informati ...GROSSETO – Entro il primo ottobre 2020 le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (Pec). L’obbligo riguarda tutte le imprese, costituite in fo ...