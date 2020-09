Il “modello De Luca” è quello vincente per il Comune di Napoli | numeri e nomi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI dati delle regionali di domenica e lunedì scorso relativi alla città disono indicativi per comprendere cosa potrà accadere da qui alle comunali, importante appuntamento elettorale in programma in primavera, quando (finalmente) il decennio di Luigi De Magistris sarà concluso. La coalizione che ha sostenuto Vincenzo De Luca ha raccolto acittà la bellezza del 65,8% di voti, due terzi degli elettori. Il M5s è crollato al 14,6%. Il centrodestra è rimasto inchiodato a un misero, 14,8%, sostanzialmente un tracollo. Fratelli d’Italia, che sembrava destinata a un ottimo risultato, è crollata al 4,8%, nonostante comizi e visite a raffica di Giorgia Meloni; Forza Italia è al 4,1%; la Lega, pur con la presenza in città di ...