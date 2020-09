Horizon Zero Dawn per PC ha registrato vendite al lancio simili a quelle di The Witcher 3 (Di giovedì 24 settembre 2020) La versione PC di Horizon Zero Dawn ha venduto 716.000 copie in digitale durante il mese di lancio, il che rappresenta un ottimo debutto sulla piattaforma.SuperData ha affermato nel suo ultimo report sul mercato globale digitale che il gioco ha avuto un lancio su PC "grande quasi" come quello di The Witcher 3: Wild Hunt.Horizon Zero Dawn Complete Edition per PC è stato pubblicato il 7 agosto 2020, mentre The Witcher 3 è stato lanciato il 19 maggio 2015.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) La versione PC diha venduto 716.000 copie in digitale durante il mese di, il che rappresenta un ottimo debutto sulla piattaforma.SuperData ha affermato nel suo ultimo report sul mercato globale digitale che il gioco ha avuto unsu PC "grande quasi" come quello di The3: Wild Hunt.Complete Edition per PC è stato pubblicato il 7 agosto 2020, mentre The3 è stato lanciato il 19 maggio 2015.Leggi altro...

