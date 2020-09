FLC CGIL, "Primo giorno di scuola tra incertezza e cattive abitudini" (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Aquila - Oggi è il Primo giorno di scuola nella provincia aquilana. Un Primo giorno di scuola che viene dopo sette mesi di chiusura per pandemia da Covid 19. È un Primo giorno accompagnato da comprensibili ansie e da perplessità. Ma anche da molto discutere e da poco agire politico. Sappiamo bene quanto gli operatori e le operatrici della scuola, a tutti i livelli, siano state impegnate nei mesi scorsi, affinché oggi si potesse rientrare a scuola con la maggior sicurezza possibile. Li ringraziamo ed auguriamo loro la forza di affrontare un anno incerto. La loro forza, insieme al forte senso di appartenenza e alla grande capacità che la scuola ha, in questo Paese, di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Aquila - Oggi è ildinella provincia aquilana. Undiche viene dopo sette mesi di chiusura per pandemia da Covid 19. È unaccompagnato da comprensibili ansie e da perplessità. Ma anche da molto discutere e da poco agire politico. Sappiamo bene quanto gli operatori e le operatrici della, a tutti i livelli, siano state impegnate nei mesi scorsi, affinché oggi si potesse rientrare acon la maggior sicurezza possibile. Li ringraziamo ed auguriamo loro la forza di affrontare un anno incerto. La loro forza, insieme al forte senso di appartenenza e alla grande capacità che laha, in questo Paese, di ...

Ultime Notizie dalla rete : FLC CGIL Scuola: Flc-Cgil, non spegnere riflettori sui problemi - Abruzzo Agenzia ANSA Vicenda Luis Suarez, tutto cominciò con la telefonata di Cherubini

Così in una nota Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria, e Domenico Maida, segretario generale della Flc Cgil Umbria. “Da tempo l’Università per Stranieri vive una crisi profonda ...

Corteo e sciopero dei sindacati di base, ma Cgil, Cisl, Uil non ci stanno

La campanella della scuola è tornata a suonare dal 14 settembre ma è già tempo di scioperare. La prima giornata di protesta a scuola, indetta ieri dai sindacati di base, proseguirà anche oggi, con man ...

Così in una nota Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell'Umbria, e Domenico Maida, segretario generale della Flc Cgil Umbria. "Da tempo l'Università per Stranieri vive una crisi profonda ...