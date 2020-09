Fedez gioca a basket e si rompe i legamenti della caviglia: “Mi è andata anche bene” (Di giovedì 24 settembre 2020) Disavventura per Fedez. Nel corso di una partita di basket il noto musicista, marito dell’influencer Chiara Ferragni, si è rotto i legamenti della caviglia finendo per terra rovinosamente. “Non è andata così male visto che devo stare disteso tutto il tempo – ha fatto sapere Fedez attraverso delle Instagram Stories – solo che a mio figlio piace tantissimo correre e non vuole stare con suo papà sul divano e quindi mi sento tremendamente solo” Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Disavventura per. Nel corso di una partita diil noto musicista, marito dell’influencer Chiara Ferragni, si è rotto ifinendo per terra rovinosamente. “Non ècosì male visto che devo stare disteso tutto il tempo – ha fatto sapereattraverso delle Instagram Stories – solo che a mio figlio piace tantissimo correre e non vuole stare con suo papà sul divano e quindi mi sento tremendamente solo”

Disavventura per Fedez. Nel corso di una partita di basket il noto musicista, marito dell’influencer Chiara Ferragni, si è rotto i legamenti della caviglia finendo per terra rovinosamente. “Non è ...

