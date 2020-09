Fausto Leali, parla Costanzo: “Le sue idee erano note, non doveva entrare al Grande Fratello Vip” (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua a tenere banco la squalifica di Fausto Leali al Grande Fratello Vip. Sulle pagine del settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 24 settembre 2020, Maurizio Costanzo ha pubblicamente attaccato il cantante di Brescia. Stando a quanto dichiarato dal marito di Maria De Filippi le idee politiche di Fausto erano già note nell’ambiente … L'articolo Fausto Leali, parla Costanzo: “Le sue idee erano note, non doveva entrare al Grande Fratello Vip” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 24 settembre 2020) Continua a tenere banco la squalifica dialVip. Sulle pagine del settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 24 settembre 2020, Maurizioha pubblicamente attaccato il cantante di Brescia. Stando a quanto dichiarato dal marito di Maria De Filippi lepolitiche digiànell’ambiente … L'articolo: “Le sue, nonalVip” proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - TortoricAurelio : RT @GiancarloDeRisi: Meluzzi in difesa di Fausto Leali contro il 'politicamente corretto'. 'Quando la stupidità dilaga non c’è limite all’i… - Ugo01109743 : RT @vfeltri: Fausto Leali espulso dal Grande fratello perché ha dato del negro a un negro. Ormai si possono denigrare solo i bianchi. Un te… -