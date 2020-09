Elisabetta Gregoraci sul matrimonio con Flavio Briatore: “Ho rinunciato a tutto” (Di giovedì 24 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha lungamente parlato del suo ex marito Flavio Briatore, svelando di aver dovuto sacrificare la sua vita per lui: ecco la sua confessione. Fonte foto: Getty ImagesLe dinamiche del Grande Fratello Vip stanno iniziando a venir fuori e i concorrenti comincino a sbottonarsi sulla loro vita privata. Tra le concorrenti che iniziano ad aprirsi c’è Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia lo scorso venerdì e ha già iniziato a distinguersi nel reality. Nel corso di un momento molto intimo con Matilde Brandi e Stefania Orlando si è lasciata andare a una confessione. Ha infatti raccontato come ha influito sulla sua vita la relazione con ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020)ha lungamente parlato del suo ex marito, svelando di aver dovuto sacrificare la sua vita per lui: ecco la sua confessione. Fonte foto: Getty ImagesLe dinamiche del Grande Fratello Vip stanno iniziando a venir fuori e i concorrenti comincino a sbottonarsi sulla loro vita privata. Tra le concorrenti che iniziano ad aprirsi c’è. La showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia lo scorso venerdì e ha già iniziato a distinguersi nel reality. Nel corso di un momento molto intimo con Matilde Brandi e Stefania Orlando si è lasciata andare a una confessione. Ha infatti raccontato come ha influito sulla sua vita la relazione con ...

GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - thewaterflea : RT @QLexPipiens: Elisabetta Gregoraci: “La mia vita sacrificata per stare con Briatore” Volendo, ci sarebbe un ottimo posto da raccoglitri… - acidulaa : Forse è una mia impressione ma Elisabetta Gregoraci non è un granché. Da truccata è un’altra. Totalmente #gfvip -