Dramma M5S | fare politica o continuare a chiacchierare?

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Dopo la batosta alle elezioni regionali, stasera i parlamentari del M5S si vedranno faccia a faccia per discutere di quello che bisogna fare. Non ci sarà il senatore Vito Crimi, capo politico reggente, che nelle ultime ore ha fatto il pieno di critiche e rimbrotti, e non ci pensa di prendersi pure le male parole dei colleghi parlamentari. Il dibattito e il confronto si è subito acceso. Soprattutto dopo l’entrata a gamba tesa di Alessandro Di Battista, che non pensa di ‘trattare’ ma di mandare tutto all’aria… per ricominciare. Da che cosa? Non pervenuto.