Covid, 1.786 nuovi casi e 23 morti: 10 in Lombardia. Veneto in testa per contagi (Di giovedì 24 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 24 settembre 2020 . I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1786, I morti nelle ultime 24 ore sono 23, il totale sale così a 35.781,. Gli attualmente ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 24 settembre 2020 . Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1786, Inelle ultime 24 ore sono 23, il totale sale così a 35.781,. Gli attualmente ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: i casi salgono a 1.786, nuovo record di tamponi . Aumentano anche i morti, 23 nelle ultime 24 ore… - stefano688 : Covid, in Italia 23 morti e 1.786 nuovi casi - bizcommunityit : Covid Italia, bollettino oggi 24 settembre: 1.786 nuovi contagi, 23 morti, 10 in Lombardia. Veneto e Lazio in testa - zazoomblog : Covid Italia: 1.786 nuovi casi 23 decessi. Record di tamponi: 108mila - #Covid #Italia: #1.786 #nuovi - zazoomblog : Covid Italia bollettino oggi 24 settembre: 1.786 nuovi casi 23 morti 10 in Lombardia. Veneto e Lazio in testa -… -