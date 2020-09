Costacurta risponde a Di Maio e Toninelli: “Per fare politica servono dei requisiti che quei due non hanno” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Di Maio e Toninelli sono simpatici, il loro punto di forza è la simpatia, ma per fare i politici ci servono altre cose, cose che a me sembra loro abbiano poco o non a sufficienza. Io prendo e porto a casa…ora però devono fare delle scelte, io spero che migliorino, io penso che per fare i politici ci vogliono dei requisiti che loro due non hanno, ma non parlo dei grillini in generale, ma di loro due, proprio di Di Maio e Toninelli”. Queste le dichiarazioni di Alessandro Costacurta in merito al post ironico di Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nei confronti dell’ex calciatore del Milan che aveva annunciato il suo no al referendum. “A me piace ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Disono simpatici, il loro punto di forza è la simpatia, ma peri politici cialtre cose, cose che a me sembra loro abbiano poco o non a sufficienza. Io prendo e porto a casa…ora però devonodelle scelte, io spero che migliorino, io penso che peri politici ci vogliono deiche loro due non hanno, ma non parlo dei grillini in generale, ma di loro due, proprio di Di”. Queste le dichiarazioni di Alessandroin merito al post ironico di Luigi Die Danilonei confronti dell’ex calciatore del Milan che aveva annunciato il suo no al referendum. “A me piace ...

