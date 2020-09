Coman svela | «Ho paura di colpire il pallone con la testa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Kingsley, parlando al sito ufficiale della UEFA, hato una sualegata allo sport che pratica. Le sue parole Kingsleyha parlato al sito ufficiale della UEFAndo di averildi. Le sue parole. SUPERCOPPA EUROPEA – «Vogliamo sempre vincere e portare a casa più coppe che possiamo: non capita molto spesso di giocare la Supercoppa, perché prima devi vincere la Champions League. Ora ne abbiamo la possibilità e daremo il massimo per vincerla. Sarà una bella partita. Il Siviglia ama tenere palla ed è molto forte in fase di possesso, come la maggior parte delle squadre spagnole. Non sarà facile, ma possiamo vincere se siamo fisicamente ...