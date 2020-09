Cinghiali escono da un condominio a Roma in via Schupfer (Di giovedì 24 settembre 2020) è quel genere di notizia che fa molto Animal Crossing o Sylvanian Family. Ma pare che nell’Urbe sia possibile imbattersi in una allegra famigliola di cinghialetti che escono da un condominio come nel noto gioco per Nintendo Switch. Peraltro, passeggiando ordinatamente ed educatamente per la città con un ordine ed una disciplina che susciterebbero ammirazione se comparati all’indisciplinato monopattinista o “ciclista della domenica” medio. Ma passiamo al video denuncia lanciato su Twitter. Cinghiali Romani #Roma via Schupfer – via Monti di Creta #MunicipioXIII @diarioRomano @RiprendRoma @Romatoday @rep Roma @ilmessaggeroit pic.twitter.com/iUZLiG8j0f — Arianna Ugolini ... Leggi su bufale (Di giovedì 24 settembre 2020) è quel genere di notizia che fa molto Animal Crossing o Sylvanian Family. Ma pare che nell’Urbe sia possibile imbattersi in una allegra famigliola di cinghialetti cheda uncome nel noto gioco per Nintendo Switch. Peraltro, passeggiando ordinatamente ed educatamente per la città con un ordine ed una disciplina che susciterebbero ammirazione se comparati all’indisciplinato monopattinista o “ciclista della domenica” medio. Ma passiamo al video denuncia lanciato su Twitter.ni #via– via Monti di Creta #MunicipioXIII @diariono @Riprendtoday @rep@ilmessaggeroit pic.twitter.com/iUZLiG8j0f — Arianna Ugolini ...

pietroraffa : E con i cinghiali che escono da un seggio elettorale a Roma, le abbiamo viste tutte! #affluenza #elezioni2020 - repubblica : RepTv Roma, cinghiali escono da un seggio elettorale - clikservernet : Cinghiali escono da un condominio a Roma in via Schupfer - Noovyis : (Cinghiali escono da un condominio a Roma in via Schupfer) Playhitmusic - - giulioenrico : @neXtquotidiano Dopo i cinghiali che escono dai condomini, ora arriveranno pesci e anfibi assortiti -

Cinghiali a spasso per Roma, Earth: 'Si aspetta la tragedia per giustificare gli abbattimenti?'

Cinghiali entrano in un giardino condominiale a Roma | VIDEO

