Auto | Ecoverso | mercato ibrido ed elettrico in ripresa dopo il lockdown

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Labitalia) - Negli ultimi due mesi sono +78% gli italiani che si stanno avvicinando al mondo della mobilità green. Il trend è in crescita e interessa in particolar modo uomini (nell'81% dei casi) tra i 45 e i 54 anni di età. A dirlo il report, associazione di acquisto solidale nata nel 2013 con l'obiettivo di acquistare in gruppoibride ed elettriche e veicoli a basso impatto ambientale. Attraverso il gruppo, in questi ultimi due mesi (luglio e agosto 2020), sono stati acquistati oltre 100 veicoli a basso impatto ambientale. Tra leibride o elettriche che, in questi mesi, hanno maggiormente attirato l'attenzione degli italiani vi sono la nuova Toyota Yaris Hybrid e l'elettrica Renault Zoe.ha recentemente realizzato un'analisi di...