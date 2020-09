Assegno unico per i figli da 200 euro in manovra (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Assegno unico continua l’iter per la sua realizzazione. Insieme alla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale che potrebbe essere confermato o riassorbito in una revisione dell’Irpef che però richiederebbe più tempo. Dove trovare le risorse? Spiega il Messaggero: Strettamente connessa alla revisione dell’Irpef è l’introduzione dell’Assegno unico per le famiglie, che sarebbe finanziato (in parte) con la cancellazione delle attuali detrazioni per carichi di famiglia. Si lavora su un importo base di 200 euro mensili a figlio, graduabili in base al parametro Isee (che misura oltre al reddito anche la ricchezza patrimoniale dei nuclei familiari). Come funziona l’Assegno unico per le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) L’continua l’iter per la sua realizzazione. Insieme alla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale che potrebbe essere confermato o riassorbito in una revisione dell’Irpef che però richiederebbe più tempo. Dove trovare le risorse? Spiega il Messaggero: Strettamente connessa alla revisione dell’Irpef è l’introduzione dell’per le famiglie, che sarebbe finanziato (in parte) con la cancellazione delle attuali detrazioni per carichi di famiglia. Si lavora su un importo base di 200mensili ao, graduabili in base al parametro Isee (che misura oltre al reddito anche la ricchezza patrimoniale dei nuclei familiari). Come funziona l’per le ...

