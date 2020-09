Alex Schwazer: “Penso a Tokyo 2020, ma prima voglio la verità sul doping” (Di giovedì 24 settembre 2020) “I Giochi di Tokyo? Ci penso, poco ma ci penso. Sono ancora un atleta integro ed efficiente, mi farebbe piacere tornare a marciare per chiudere la carriera in attività. Ma non è un’ossessione perché in questi anni ho avuto a che fare con la giustizia sportiva e non ne ho una buona impressione”. Così Alex Schwazer a Ogni Mattina su TV8 parlando della possibilità di tornare a gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (che si disputeranno nel 2021) una volta chiusa la sua partita con la giustizia sportiva per quanto riguarda l’annosa vicenda del doping. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “I Giochi di? Ci penso, poco ma ci penso. Sono ancora un atleta integro ed efficiente, mi farebbe piacere tornare a marciare per chiudere la carriera in attività. Ma non è un’ossessione perché in questi anni ho avuto a che fare con la giustizia sportiva e non ne ho una buona impressione”. Cosìa Ogni Mattina su TV8 parlando della possibilità di tornare a gareggiare alle Olimpiadi di(che si disputeranno nel 2021) una volta chiusa la sua partita con la giustizia sportiva per quanto riguarda l’annosa vicenda del doping.

