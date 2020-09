Tremenda tragedia | muore giovane carabiniere

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Antonio Montaquila, 37enne maresciallo dei Carabinieri in servizio alla stazione dell’Arma a Formicola, è stato investito e ucciso da un’auto a Capua, mentre faceva jogging CAPUA – Immenso dramma a Capua. Poco prima delle venti, un maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di Formicola, è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima … L'articolo proviene da YesLife.it.

Per lui l'impatto è stato tremendo. Le sue condizioni sono apparse subito difficili: nonostante il perentorio intervento dei volontari del 118 per il giovane militare non c'è stato nulla da fare.