Suarez | Marwa Mahmoud | «Perché un calciatore prende la cittadinanza in due settimane?»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) «Non spiccica una parola», d’italiano s’intende, avrebbe detto Stefania Spina, al telefono con un conoscente, incaricata di seguire il calciatore Luis Suarez, nella preparazione dell’esame d’italiano previsto per ottenere la cittadinanza italiana. E sull’esito dell’esame ha aggiunto: «Non dovrebbe, deve, passerà: perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1».