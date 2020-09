Salernitana, Tutino è in sede: fumata bianca (Di mercoledì 23 settembre 2020) Salernitana, il club granata presenta le nuove maglie 23 settembre 2020 Tutino è della Salernitana . Il giocatore è arrivato in sede accompagnato dal proprio agente, il procuratore Pisacane . È pronto,... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 23 settembre 2020), il club granata presenta le nuove maglie 23 settembre 2020è della. Il giocatore è arrivato inaccompagnato dal proprio agente, il procuratore Pisacane . È pronto,...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - È fatta per Tutino del Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - È fatta per Tutino del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - È fatta per Tutino del Napoli - napolimagazine : SALERNITANA - È fatta per Tutino del Napoli - apetrazzuolo : SALERNITANA - È fatta per Tutino del Napoli -