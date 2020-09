Ritorno a scuola con la didattica digitale? 10 consigli per renderla davvero efficace

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono tante le sfide che attendono lanei prossimi mesi. Su tutte quella di portare a compimento la svoltaavviata all’inizio del lockdown, con il passaggio dallatradizionale a quella – in molti contesti una novità assoluta – ‘a distanza’.In molte scuole superiori, tra l’altro, viene prevista e sarà quasi necessaria: alle lezioni in presenza fisica si alterneranno quelle online per via della mancanza di spazi adeguati a garantire per tutti il distanziamento. Per elementari e medie sarà invece un’opzione da percorrere solo in caso di lockdown, ma se uno o più studenti dovessero essere messi in quarantena potrebbe altresì rivelarsi utile per tenerli al passo coi programmi.Ma come devono organizzarsi prof, studenti e famiglie per rendere ...