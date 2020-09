Ranieri non deve arrabbiarsi ma farsi rispettare. Gli acquisti dovevano arrivare prima (Di mercoledì 23 settembre 2020) Claudio Ranieri si è detto arrabbiatissimo per la prestazione della Sampdoria. Di sicuro ha ragione da vendere, la squadra ha giocato in modo passivo, senza mezza idea, quasi rassegnata a incassare due o tre gol dalla Juve. Ma Ranieri ha le sue colpe, per certi versi addirittura superiori a quelle delle squadra. Dopo aver conquistato la salvezza, lui principale artefice più di Ferrero, Osti e Pecini, avrebbe dovuto pretendere gli acquisti per tempo. E non, come al solito, negli ultimi dieci giorni di mercato, secondo un cliché collaudato che vede Ferrero protagonista al contrario. Ecco perché Ranieri non devi arrabbiarsi, piuttosto avrebbe dovuto farsi rispettare: i vari Keita, Candreva e compagnia sarebbero dovuto arrivare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Claudiosi è detto arrabbiatissimo per la prestazione della Sampdoria. Di sicuro ha ragione da vendere, la squadra ha giocato in modo passivo, senza mezza idea, quasi rassegnata a incassare due o tre gol dalla Juve. Maha le sue colpe, per certi versi addirittura superiori a quelle delle squadra. Dopo aver conquistato la salvezza, lui principale artefice più di Ferrero, Osti e Pecini, avrebbe dovuto pretendere gliper tempo. E non, come al solito, negli ultimi dieci giorni di mercato, secondo un cliché collaudato che vede Ferrero protagonista al contrario. Ecco perchénon devi, piuttosto avrebbe dovuto: i vari Keita, Candreva e compagnia sarebbero dovuto...

