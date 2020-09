Pelonzi-Tempesta | bene Convenzione Faro | finalmente diritto umano

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “Ilalla cultura e’un, esprimiamo la nostra felicita’ per questa notizia. Oggi, con 237 voti favorevoli, la Camera ratifica ladi, che riconosce ilal patrimonio culturale come fondamentale nella costruzione dell’individuo, della comunita’, della democrazia e della pace.” “Un’approvazione importante per lo sviluppo economico e sociale della Capitale e per l’Italia. Un grazie di cuore al Ministro Dario Franceschini e a tutte le parlamentari e i parlamentari che hanno sostenuto l’iniziativa”. Cosi’ in una nota il capogruppo e la consigliera del Pd del Comune di Roma, Antongiulioe Giulia ...