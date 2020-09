Novelli-Fontana | priorità rispettare programma bonifiche Valle del Sacco

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – Presentata oggi in Consiglio Regionale, dal consigliere M5S Valerio, un’interrogazione a risposta immediata sull’avanzamento delle procedure di bonifica del SIN delladel. Dopo l’accordo disiglato nel marzo 2019, Ministero e Regione avevano stabilito delle tempistiche ben precise nelle quali completare le attivita’ di bonifica, azioni che pero’ in diversi casi non sono state ancora portate a termine rispettando il cronocontenuto nell’Accordo di. “L’interrogazione che ho presentato oggi in Consiglio Regionale- afferma il Presidente della Commissione Ambiente Valerio(M5S)- ha messo in evidenza come, secondo quanto riportato dall’assessore ...