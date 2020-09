Non c’è pace per Franceska Pepe al GF VIP 5, Stefania Orlando sbotta: “Non sei al ristorante” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri ha seguito anche le chiacchiere tra i coinquilini che avevano proposto a Franceska Pepe, nel tentativo di farle fare qualcosa, di preparare il pranzo di oggi. La Pepe aveva accettato e aveva anche ricevuto l’appoggio di Enock e Pierpaolo che si erano candidati come aiutanti. Ma qualcosa deve essere andato storto visto che poi alla fine ai fornelli ci è andata Stefania Orlando che ha iniziato a preparare delle patate e una frittata. La Pepe non ha però gradito le preparazioni e ha chiesto che ci fosse dell’altro. Cosa che ha fatto infuriare sia Tommaso Zorzi che Stefania Orlando. Anche Francesco Oppini ha cercato di spiegare alla ragazza che ci si deve adeguare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 settembre 2020) Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri ha seguito anche le chiacchiere tra i coinquilini che avevano proposto a, nel tentativo di farle fare qualcosa, di preparare il pranzo di oggi. Laaveva accettato e aveva anche ricevuto l’appoggio di Enock e Pierpaolo che si erano candidati come aiutanti. Ma qualcosa deve essere andato storto visto che poi alla fine ai fornelli ci è andatache ha iniziato a preparare delle patate e una frittata. Lanon ha però gradito le preparazioni e ha chiesto che ci fosse dell’altro. Cosa che ha fatto infuriare sia Tommaso Zorzi che. Anche Francesco Oppini ha cercato di spiegare alla ragazza che ci si deve adeguare ...

