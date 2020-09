Nocera Inferiore, presentata la piattaforma per i servizi sociali “Sicare” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Questa mattina è stata presentata, nell’ aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, la piattaforma “SICARE”, il software di gestione dei servizi socio sanitari, che andrà in uso agli operatori dei servizi sociali dei comuni dell’ ambio S01 1 dal 1 Ottobre 2020. Alla presenza del sindaco Manlio Torquato, dell’ assessore Antonietta Manzo e del Dott. Renato Sampogna, dirigente del settore Socio–Formativo del Comune di Nocera Inferiore, nonché coordinatore del Piano di Zona S01 1, si è tenuto un corso di formazione per gli assistenti sociali in forza ai quattro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Questa mattina è stata, nell’ aula consiliare del Comune di, la“SICARE”, il software di gestione deisocio sanitari, che andrà in uso agli operatori deidei comuni dell’ ambio S01 1 dal 1 Ottobre 2020. Alla presenza del sindaco Manlio Torquato, dell’ assessore Antonietta Manzo e del Dott. Renato Sampogna, dirigente del settore Socio–Formativo del Comune di, nonché coordinatore del Piano di Zona S01 1, si è tenuto un corso di formazione per gli assistentiin forza ai quattro ...

