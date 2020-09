Nella Nobili | in ascolto del mondo

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sono molte le donne scomparse della letteratura italiana. Cancellate dal canone, cadute dalla memoria, escluse dalle antologie scolastiche: una rimozione costante, che continua a verificarsi, e che a tanti non sembra un problema. Autrici di prim’ordine, figure di spicco di un’epoca, lette, premiate, riconosciute, e poi improvvisamente svanite, come finite in un buco della storia. Sono quattro le mani, appassionate e competenti, che in questi anni hanno riportato alla luce l’esistenza e i versi di: quelle di Marie-José … Continua L'articolo proviene da il manifesto.