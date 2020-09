Mario Balotelli non è più single: “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze” (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro". Con queste parole Mario Balotelli chiude la questione aperta da Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, che aveva confessato di provare ancora qualcosa per il giocatore. Mario però è fidanzato e stavolta fa sul serio. Lei si chiama Alessia Messina e i due fanno coppia da un mese. Balotelli è andato addirittura in Sicilia a conoscere la sua famiglia. Il bomber fa proprio sul serio.(Chi) Mario Balotelli non è più single: “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze” Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Sono, noninterferenze. Dayane non la sento da tempo, sia chiaro". Con queste parolechiude la questione aperta da Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, che aveva confessato di provare ancora qualcosa per il giocatore.però èe stavolta fa sul serio. Lei si chiama Alessia Messina e i due fanno coppia da un mese.è andato addirittura in Sicilia a conoscere la sua famiglia. Il bomber fa proprio sul serio.(Chi)non è più: “Sono, noninterferenze” Golssip.

